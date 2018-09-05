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Platform Yozgat’ta kuruldu

DÜNYA İnsan Platformu Yozgat’ta kuruldu. Sorgun Yukarı Emirler Köyü, İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Sorgun Ozan Yazar ve Şairler Derneği, Ankara da faaliyet yürüten Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği, Ankara’da kurulu bulunan Cafer Dede Kültür ve Dayanışma Derneği, Kababel Köyü bir araya gelerek, platformu oluşturdu.  

Platform Yozgat’ta kuruldu

DÜNYA İnsan Platformu Yozgat’ta kuruldu. Sorgun Yukarı Emirler Köyü, İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Sorgun Ozan Yazar ve Şairler Derneği, Ankara da faaliyet yürüten Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği, Ankara’da kurulu bulunan Cafer Dede Kültür ve Dayanışma Derneği, Kababel Köyü bir araya gelerek, platformu oluşturdu.  

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Platform Yozgat’ta kuruldu

Platformun, en yakın çevremizden başlayarak insani değerleri korumak, yaşamı kolaylaştırmak, dünyadaki tüm canlıların yaşam haklarına saygılı olmak, insana ve inandığı değerlere hürmet göstermek amacı ile kurulduğu kaydedildi. Dünya İnsan Platformu: ilk faaliyet olarak, 19 -20 Ekim tarihlerinde Alevi, Sünni kardeşliğini pekiştirmek ve Ehli Beyd sevgisini tüm topluma yaymak maksadıyla ‘Sen Hasansın, ben Hüseyin’ adı altında program yapılacağı kaydedildi. Konferansın, Yozgat Büyük Sinema Salonu’nun da, 20 Eylül tarihinde Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda halkın da katılımlarıyla Kerbela Şehitlerimizi Anma Programı gerçekleştirileceği ifade edildi.

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