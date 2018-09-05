Platform Yozgat’ta kuruldu

Platformun, en yakın çevremizden başlayarak insani değerleri korumak, yaşamı kolaylaştırmak, dünyadaki tüm canlıların yaşam haklarına saygılı olmak, insana ve inandığı değerlere hürmet göstermek amacı ile kurulduğu kaydedildi. Dünya İnsan Platformu: ilk faaliyet olarak, 19 -20 Ekim tarihlerinde Alevi, Sünni kardeşliğini pekiştirmek ve Ehli Beyd sevgisini tüm topluma yaymak maksadıyla ‘Sen Hasansın, ben Hüseyin’ adı altında program yapılacağı kaydedildi. Konferansın, Yozgat Büyük Sinema Salonu’nun da, 20 Eylül tarihinde Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda halkın da katılımlarıyla Kerbela Şehitlerimizi Anma Programı gerçekleştirileceği ifade edildi.