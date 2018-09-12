Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92227
ALTIN
246.657
DOLAR
6.3453
STERLİN
8.2890
EURO
7.3784

Platform birleştirecek

YOZGAT’ta kısa süre önce kurulan Dünya İnsan Platformu ‘Sen Hasan’sın, Ben Hüseyin’ adlı etkinlikle birlik ve kardeşliği perçinleyecek.

Platform birleştirecek

YOZGAT’ta kısa süre önce kurulan Dünya İnsan Platformu ‘Sen Hasan’sın, Ben Hüseyin’ adlı etkinlikle birlik ve kardeşliği perçinleyecek.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
1119 Okunma
Platform birleştirecek

Dünya İnsan Platformu tarafından 19-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte ehlibeyt sevgisi anlatılacak. Düzenlenecek konferansların yanı sıra, farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Dünya İnsan Platformu Başkanı Osman Karaca, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Ankara Demokrat Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Yozgatlılar Vakfı, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası Federasyonu, Bursa Yozgatlılar Federasyonu, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, ve birçok köy derneği ile farklı sivil toplum kuruluşlarının katılım göstereceğini belirtti. Osman Karaca, alevi sünni kardeşliği adına tek yürek olan Yozgatlı sivil toplum yöneticilerine teşekkür etti.
Program kapsamında 19 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’de Büyük Sinema Kültür Merkezinde eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Yazar Ahmet Turgut, alevi alimi Akın Caba, Dede Hüseyin Dedekargınoğlu, ehlibeyt alimi Cafer Bendiderya’nın konferans vereceğini ifade etti. Osman Karaca, 20 Eylül Perşembe günü saat 14.00’de ise Cumhuriyet Alanı’nda Kerbela şehitlerini anma programı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 12.09.2018 09:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TEKKE TAMAMLANIYOR
TEKKE TAMAMLANIYOR
Tarihe ışık tutuyor
Tarihe ışık tutuyor
Köylere Konteynır
Köylere Konteynır
Güvenlik toplantısı
Güvenlik toplantısı
Uyuşturucu yakalandı
Uyuşturucu yakalandı
Köy yollarına asfalt
Köy yollarına asfalt

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim