Platform birleştirecek

Dünya İnsan Platformu tarafından 19-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte ehlibeyt sevgisi anlatılacak. Düzenlenecek konferansların yanı sıra, farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Dünya İnsan Platformu Başkanı Osman Karaca, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Ankara Demokrat Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Yozgatlılar Vakfı, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası Federasyonu, Bursa Yozgatlılar Federasyonu, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, ve birçok köy derneği ile farklı sivil toplum kuruluşlarının katılım göstereceğini belirtti. Osman Karaca, alevi sünni kardeşliği adına tek yürek olan Yozgatlı sivil toplum yöneticilerine teşekkür etti.

Program kapsamında 19 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’de Büyük Sinema Kültür Merkezinde eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Yazar Ahmet Turgut, alevi alimi Akın Caba, Dede Hüseyin Dedekargınoğlu, ehlibeyt alimi Cafer Bendiderya’nın konferans vereceğini ifade etti. Osman Karaca, 20 Eylül Perşembe günü saat 14.00’de ise Cumhuriyet Alanı’nda Kerbela şehitlerini anma programı düzenleneceğini de sözlerine ekledi.