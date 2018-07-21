PLASTiK HAYAT BULUYOR

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi tarafından İş-Kur İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında açılan kursa devam eden 12 genç, Heykeltıraş Erol Güren gözetiminde eğitim aldı. Kursun tamamlanmasının ardından Heykeltıraş Güren ve kursiyerler İşkur desteği ile belediye bünyesinde açılan atölyede istihdam edildi. Sanatsal tasarım uygulama, plastik kalıpçılık ve sanatsal formların döküm eğitimi alan kursiyerler üç boyutlu şekillendirme bilgisi de edindi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, kursiyerlerin hediyelik eşya, park bahçe peyzaj mimarisi, otomotiv ve mobilya sanayi gibi alanlarda modelleme, kalıp ve döküm uygulamaları tasarım gücünü geliştirerek görsel sanat alanının bir çok dallarında çalışmalar yapıp, hizmet verebildiklerini söyledi. Belediye Başkanı Koçak, belediye olarak farklı bir konsepte çalışmaya başladıklarının da altını çizerek, ''Belediyemiz bünyesinde bir tane heykeltıraş istihdam ederek şehrimizi kendimiz dizayn edelim, parklarımızı, bahçelerimizi, duvarlarımızı geçmişte yaşanmış olayları rölyeflerimizi burada üretelim istedik. Atölyemizde banklarımızın kalıplarını alarak beton şeklinde döküyoruz. Bunlar fiberden de oluyor polyesterden de oluyor. Sütunlarımızı parklarımıza farklı bir dizayn vermek için yapıyoruz. Hititler, Firigler, Bizanslılar, Osmanlılar dönemlerinin izleri var buralarda. Bu anlamda o dönemleri de ifade eden rölyeflerle ilçemizi geçmişe doğru yolculuk yaptırmak istedik’’ dedi.

Belediye bünyesindeki atölyede kurstan başarıyla mezun olan 10 kişinin istihdam edildiğini belirten Başkan Koçak, atölyede kalıpların dökülerek farklı figürlerin yapıldığını, beton döküm yapan elemanların da bulunduğunu, ortaya çıkan eserleri boyayarak, renklendiren bir başka ekibinde görev yaptığını ifade etti. Koçak, sadece ilçede değil, çevre belediyeler ile köylerden de çeşme, şadırvan gibi değişik eserlerin yapımına yönelik taleplerin geldiğini, bunların da karşılandığını sözlerine ekledi.

