Planetaryum Çadırı hizmette

Planlı bir şekilde ilçe merkezindeki ve köylerdeki tüm okullara götürülerek bütün öğrencilerin hizmetine sunulacak. Planetaryum çadırı ile ilçede olmayan Bilim Sanat Merkezinin ve Gözlem Evinin eksikliğinden kaynaklanan öğrencilerin düştüğü dezavantajlı durumun giderilmiş olacağından bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Türkçe olarak Gezegen evi, Gökevi, Uzay veya Astronomi çadırı diyebileceğimiz Planetaryum çadırları; insanlara gökyüzünü ve ötesini daha rahat bir ortamda etkileyici şekilde sunmayı amaçlayan, küresel bir kubbe altında belirli sayıda minder ve bir görüntüleme sistemi ile sanal bir gökyüzü oluşturulan özel mekânsal özelliğe sahip çadırlardır. Mevcut planetaryum çadırımızda öğrencilerimiz, göstereceğimiz simülasyon filmlerle gökyüzündeki yıldızları, gezegenleri tanıyabilecek, derin uzaya seyahat ederek ayrıntılı olarak gökyüzündeki cisimleri görebilecekler. Aynı zamanda farklı yaş gruplarına uygun çeşitli temalarda ve konularda bilimsel filmler ve belgeseller de izleyebilecekler” dedi.

BÜTÜN ÖĞRENCİLER HİZMETTEN FAYDALANACAK

Mevcut planetaryum çadırında gösterilecek bilimsel nitelikli simülasyon filmlerle öğrencilerin bilime ve doğaya olan meraklarının artacağının altını çizen Ceylan, “İlçemizde şuan için bulunmayan Bilim Sanat Merkezinin ve Gözlem Evinin eksikliğinden kaynaklanan öğrencilerimizin düştüğü dezavantajlı durumu bu şekilde bir nebze de olsa gidermiş olacağız. Planetaryum çadırımızı planlı bir şekilde ilçe merkezimizdeki ve köylerimizdeki tüm okullara götürerek bütün öğrencilerimizin bu güzel hizmetten faydalanmasını sağlayacağız. İlçemiz öğrencilerinin eğitimine renk katacak böylesi örnek ve güzel bir hizmeti bizlere sunan Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın’a ve Belediyemize ilçemiz ve eğitim camiamız adına çok teşekkür ederiz” diye konuştu. •Haber Merkezi•