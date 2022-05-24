Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Planetaryum Çadırı hizmette

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından ‘Planetaryum Çadırı’ öğrencilerin hizmetine sunuldu.

24 Mayıs 2022 Salı 00:29
Planetaryum Çadırı hizmette

Planlı bir şekilde ilçe merkezindeki ve köylerdeki tüm okullara götürülerek bütün öğrencilerin hizmetine sunulacak. Planetaryum çadırı ile ilçede olmayan Bilim Sanat Merkezinin ve Gözlem Evinin eksikliğinden kaynaklanan öğrencilerin düştüğü dezavantajlı durumun giderilmiş olacağından bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Türkçe olarak Gezegen evi, Gökevi, Uzay veya Astronomi çadırı diyebileceğimiz Planetaryum çadırları; insanlara gökyüzünü ve ötesini daha rahat bir ortamda etkileyici şekilde sunmayı amaçlayan, küresel bir kubbe altında belirli sayıda minder ve bir görüntüleme sistemi ile sanal bir gökyüzü oluşturulan özel mekânsal özelliğe sahip çadırlardır. Mevcut planetaryum çadırımızda öğrencilerimiz, göstereceğimiz simülasyon filmlerle gökyüzündeki yıldızları, gezegenleri tanıyabilecek, derin uzaya seyahat ederek ayrıntılı olarak gökyüzündeki cisimleri görebilecekler. Aynı zamanda farklı yaş gruplarına uygun çeşitli temalarda ve konularda bilimsel filmler ve belgeseller de izleyebilecekler” dedi. 
BÜTÜN ÖĞRENCİLER HİZMETTEN FAYDALANACAK
Mevcut planetaryum çadırında gösterilecek bilimsel nitelikli simülasyon filmlerle öğrencilerin bilime ve doğaya olan meraklarının artacağının altını çizen Ceylan, “İlçemizde şuan için bulunmayan Bilim Sanat Merkezinin ve Gözlem Evinin eksikliğinden kaynaklanan öğrencilerimizin düştüğü dezavantajlı durumu bu şekilde bir nebze de olsa gidermiş olacağız. Planetaryum çadırımızı planlı bir şekilde ilçe merkezimizdeki ve köylerimizdeki tüm okullara götürerek bütün öğrencilerimizin bu güzel hizmetten faydalanmasını sağlayacağız. İlçemiz öğrencilerinin eğitimine renk katacak böylesi örnek ve güzel bir hizmeti bizlere sunan Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın’a ve Belediyemize ilçemiz ve eğitim camiamız adına çok teşekkür ederiz” diye konuştu. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Planetaryum Çadırı Hizmette
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaya nefes ol
Dünyaya nefes ol
Kozan’dan ziyaret
Kozan’dan ziyaret
Dernekten suç duyurusu
Dernekten suç duyurusu
Mücadeleye devam
Mücadeleye devam
MHP'den aydınlatma toplantısı
MHP'den aydınlatma toplantısı
Şenlik düzenlendi
Şenlik düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim