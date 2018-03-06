Plaketler Aydıncık’tan

Aydıncık ilçesinde, işsizlere meslek edindirmek için açılan Plastik Sanatsal Kalıpçılık Kursu’nu başarıyla tamamladıktan sonra belediye bünyesinde istihdam edilen kursiyerlerin, ürettikleri eserler ses getirmeye devam ediyor.

Heykeltıraş Erol Güren gözetiminde çalışmalarını sürdüren Sanat Atölyesi elemanları, gelen talepleri karşılıyor.

Farklı figürler, kaplamalar, park ve bahçelere görsel heykeller, plaketler hazırlayan Aydıncık Sanat Atölyesi, son olarak Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, başarılı bulunan başkanlara verilen plaketleri hazırladı.

