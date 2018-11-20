Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94571
ALTIN
209.264
DOLAR
5.3365
STERLİN
6.8477
EURO
6.1092

Piyasa Araştırması

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, belirlenen işyerlerine yönelik 2018 Yılı 4’üncü Çeyrek Açık İş İstatistikleri Araştırması çalışmasını başlattı.

Piyasa Araştırması

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, belirlenen işyerlerine yönelik 2018 Yılı 4’üncü Çeyrek Açık İş İstatistikleri Araştırması çalışmasını başlattı.

20 Kasım 2018 Salı 06:42
7 Okunma
Piyasa Araştırması

Çalışma 30 Kasım 2018 tarihine kadar revam edecek. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu Kanununa göre İşgücü Piyasa Araştırmalarını kurumumuz gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içinde 3’er aylık dönemler halinde yaptığımız Açık İş İstatistikleri Araştırmasının sonuncusunu da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz’’ dedi. 
Yıldız, Açık İş İstatistikleri ile bölgede faaliyet gösteren işverenlerinin personel ihtiyaçlarını belirleneceğini, bununla birlikte işverenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda kurs ve programlar açarak, işgücü piyasasına destek oldukları sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Piyasa Araştırması
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOL HARiTASI TAMAM
YOL HARiTASI TAMAM
Turizm, Denizden ibaret değildir!
Turizm, Denizden ibaret değildir!
Mesai düzenlemesi
Mesai düzenlemesi
Su sorununa çözüm
Su sorununa çözüm
Kış Hazırlığı
Kış Hazırlığı
Yozgat Rüzgarı İstanbul’da esecek
Yozgat Rüzgarı İstanbul’da esecek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim