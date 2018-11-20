Piyasa Araştırması

Çalışma 30 Kasım 2018 tarihine kadar revam edecek. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu Kanununa göre İşgücü Piyasa Araştırmalarını kurumumuz gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içinde 3’er aylık dönemler halinde yaptığımız Açık İş İstatistikleri Araştırmasının sonuncusunu da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Yıldız, Açık İş İstatistikleri ile bölgede faaliyet gösteren işverenlerinin personel ihtiyaçlarını belirleneceğini, bununla birlikte işverenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda kurs ve programlar açarak, işgücü piyasasına destek oldukları sözlerine ekledi.