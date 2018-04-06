Piyasa analizi yapılacak             

Yozgat’ta istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için işgücünün yapısı ile sektörler bazında işgücü, niceliği, eğitimi, niteliği hakkında ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bilgi toplanması amacıyla işverenlere yönelik ziyaretlere başlandı. Her yıl düzenli olarak yapılan bu araştırmanın bu yılda startı verildi. Saha çalışmasının 11 Mayıs’a kadar süreceği belirtildi. İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bu araştırma kapsamda toplamda 299 işyerimiz ile yüz yüze görüşme yapılacak. 2018 yılı işgücü piyasası araştırmasını İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarınca işverenle yapılacak yüz yüze görüşme ile işyeri bilgi formu doldurulacaktır. Bu formda sorulan soruların analizi yapılarak mevcut İstihdam durumu açık iş talepleri, gelecek dönemdeki istihdam eğilimleri temininde güçlük çekilen meslekler ve nedenleri gibi işgücü piyasasına genel bir bakış ile değerlendirerek, İlimizin Aktif işgücü Programlarının ihtiyaca uygun planlaması için yön gösterecek. Bu veriler ile yerel düzeyde işgücü talebinin eğilimlerini saptanacak ayrıca yılsonunda raporlanarak, ilimizin gelecek yılki istihdam politikasına yön verecektir’’ dedi.