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Pilot bölge seçildi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Belediye ve Türk Telekom iş birliğiyle yapılan Fiber Optik Altyapı İyileştirmeleri Projesinde Boğazlıyan pilot bölge seçildi.

07 Haziran 2022 Salı 00:27
Pilot bölge seçildi

Işık hızında internet için çalışmalar başladığını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “İlçemiz genelinde Türk Telekom hizmet sahasında bulunan mevcut yerlerde fiber optik altyapı ağının daha kaliteli, verimli ve sistem standartlarına uygun bir şekilde çalıştırılması için fiber optik kablo çekimi ve fiber optik saha dolabı kurulumları için çalışmalar sürdürülüyor” dedi. 
Haber Merkezi 
 

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Pilot Bölge Seçildi
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