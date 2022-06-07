Pilot bölge seçildi

Işık hızında internet için çalışmalar başladığını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “İlçemiz genelinde Türk Telekom hizmet sahasında bulunan mevcut yerlerde fiber optik altyapı ağının daha kaliteli, verimli ve sistem standartlarına uygun bir şekilde çalıştırılması için fiber optik kablo çekimi ve fiber optik saha dolabı kurulumları için çalışmalar sürdürülüyor” dedi.

Haber Merkezi

