Piknikte buluştular

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevinin sakinleri, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla sosyal etkinlikler kapsamında geleneksel hale getirilen piknik etkinliğinde gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, bu tür etkinliklerle huzurevinde kalan yaşlılar arasında birlik ve beraberliğin pekişmesini sağladıklarını söyledi. Neşeli, sıklıkla bu tür sosyal etkinlikleri kurumlarda kalan yaşlılara yönelik düzenlediklerini hatırlattı.