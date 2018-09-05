Piknikçiler yakmış!

Piknikçiler tarafından yakılan Çamlık kül olmakla karşı karşıya geldi. Yozgat’ta yapılan uyarılar ve kurumlar tarafından alınan tedbirlere rağmen, Çamlık her gün yeni bir yangın tehlikesi atlatıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Çamlığın arka kısmında başlayan yangın, ekiplerin zorlu çalışması sonucu, ağaçlık alana yayılmadan söndürülmüştü. Dünkü yangın haberi ise çamlığın tam ortasından, yaklaşık 100 yıllık ağaçların bulunduğu alandan geldi. İddiaya göre piknik yapmak için korumaya alınan alana giren alkollü şahıslar, alanı yakarak ortadan kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne ait güvenlik kamerasının da yine zanlılar tarafından poşet ile kapatılarak, görüntü almasının engellendiği iddia edildi. Yangına anında müdahale eden kurum arazözleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürmeyi başardı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, çamlığın daha sıkı korunması için talimatlar verdi.