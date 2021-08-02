PiKNiK ATEŞi YASAK!

Yurdun farklı bölgelerinde yaşanılan orman yangınları, diğer bölgelerde de risk göz önüne alınarak tedbirler ve kısıtlamalar devreye sokulmaya başlandı. Yozgat’ta ormanlık alanlarda piknik ateşi yakılması yasaklandı, piknik yapanlara yönelik kısıtlamalar devreye sokuldu. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, bir dizi kararlar alıp, ilgili kurumlara tebliğ etti. Vali Polat, ‘’Milli servetimiz, ciğerlerimiz ve geleceğimiz olan Ormanlarımızı koruyalım. Ateş, duman ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini arayın’’ çağrısında bulundu. Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması ile ilgili çeşitli kararlar ve tedbirler aldıklarını bildiren Vali Polat, havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların toplantıda ele alındığını da aktardı. Alınan kararda, ‘’Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla gerekli kararlar alınmıştır’’ denildi. Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Yozgat il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar kısıtlama getirildi. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, orman yangınına sebebiyet verebilecek maytap, havai fişek malzemelerin kullanılması yasaklandı. Orman içi, orman bitişiği, ormanla ilişiği olmayan köy ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bal ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması halinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile bitişiğindeki Fatih Tabiat Parkına girişler ise saat 20:00 - 07:00 arasında kısıtlama getirildi. Park içerisindeki tesislerde görevli personel ile otel müşterilerinin belgelerini göstermeleri durumunda çamlığa kısıtlama getirilen saatlerde de giriş yapabilecekleri açıklandı. Yozgat Çamlığı Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkında piknik alanlarında mangal, semaver ateş yakılmasına da yasak konuldu. Muhtemel yangın olaylarına karşı tüm itfaiye ekiplerinin 24 saat esasına göre hazır tutulmaları, güvenlik ekiplerinin de ormanlık alanlar ve çevresinde gerekli denetimleri aksatmadan yerine getirmeleri de alınan kararda yer aldı.