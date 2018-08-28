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Piknik alanlarına bayram temizliği

KURBAN Bayramında 9 günlük tatil süresi piknik alanlarının da dolup, taşmasına neden oldu.

Piknik alanlarına bayram temizliği

KURBAN Bayramında 9 günlük tatil süresi piknik alanlarının da dolup, taşmasına neden oldu.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Piknik alanlarına bayram temizliği

Tatili doğup, büyüdükleri Yozgat’ta geçirmek isteyenler, kurbanlarını kesip, yakınlarıyla bayramlaşmanın ardından soluğu piknik alanlarında aldı. Yozgat’ta vatandaşların ilgi gösterdiği mekanlardan birisi de Akdağmadeni ilçesindeki ormanlık alanlar oldu. Akdağmadeni Belediyesi temizlik ekipleri, bayram sonrasında piknik alanlarında genel temizlik hizmeti yaptı. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ‘’Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın yoğunluk gösterdiği piknik alanlarımızda temizlik çalışmalarımızı yaptık. Çok değerli olan ormanlarımızı nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakalım’’ çağrısında bulundu.

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