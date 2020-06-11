Piknik alanları temizlendi

AKDAĞMADENİ Belediyesi, uzun süredir virüs tedbirleri kapsamında kapanan piknik alanlarının yeniden piknikçilere açılmasıyla birlikte temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe temizliğinde göstermiş oldukları hassasiyeti aynı zamanda ormanlar içinde gösterdiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı piknik alanlarında belediyemiz temizlik işleri ekipleri tarafından çevre temizliği yapıldı. Ekiplerimiz belirli aralıklarla özellikle piknik alanlarında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Doğanın kıymetini daha iyi anladığımız bu günlerde eşsiz ormanlarımızda çevre temizliği kurallarına uymamız kendimiz ve doğamız için büyük önem arz etmektedir. Lütfen doğamızı nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakalım’’ dedi.