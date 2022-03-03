Peynir gemisinde Yozgat

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 200 çeşidiyle dünyanın en zengin peynir kültürlerinden birine sahip olan Türkiye’nin peynir çeşitliliğinin tanıtılmasını hedefleyen 2. İstanbul Peynir Fuarı 3-6 Mart tarihlerinde İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yozgat’ın coğrafi işaretli meşhur lezzeti ‘çanak peyniri’ İstanbul Peynir Fuarında peynir severlerle buluşarak tanıtımı yapılacak ve fuara gelen vatandaşların beğenisine sunulacak.

Yapılan etkinliğin Yozgat ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Ebruli Gıda LTD.ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş, “Yozgat, eski çağlardan bu yana tarım ve hayvancılık yönüyle öne çıkmış bir şehir. Bizler de Yozgat’ı, Yozgat kültürünü ve damak tatlarını tüm Türkiye’ye tanıtmak üzere yola çıktık. Yozgat’a özgü çanak peynirini tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Öte yandan Türkiye’nin farklı illerinde, Yozgat’ın nüfusundan çok Yozgatlı hemşerimiz mevcut. Çanak peynirimizi bu hemşerilerimize de ulaştırmak hedefindeyiz. Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen ve oldukça yüksek bir katılım gerçekleşen İstanbul Peynir Fuarı’nda yer alacağız” şeklinde konuştu.

Yozgat’a özgü çanak peyniri ve peynirin markalaşma süreci hakkında da bilgi veren Örmüş, “Bugün dünyada doğanın özüne dönüş yaşanıyor ve dünyada organik gıdalara ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgi nedeniyle Bozok Yaylası’nda otlayan koyun ve ineklerin sütü ile hazırlanıp çanaklara basıldıktan sonra toprağa gömülen ve bu şekilde olgunlaşan Yozgat çanak peyniri, tamamen doğal ortamda, sağlıklı ve katkısız olarak çeşnileniyor. Öte yandan Yozgat’a özgü bir tat olan çanak peyniri, Yozgat Belediyesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2017 yılında yaptığı başvuru ile Tescilli Coğrafi İşaret logosu ile koruma altına alınmıştı” ifadelerini kullandı.

