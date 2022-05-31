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‘Peygamberimizin Hayatı’

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) toplantısı yapıldı.

31 Mayıs 2022 Salı 00:26
‘Peygamberimizin Hayatı’

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Nisan-Mayıs ayları DÖGEP toplantısı ilçede görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin katılımı ile Şube Müdürü Harun Dursun Başkanlığında Şehit Ercan Alkaya İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ‘Peygamberimizin Hayatı’ derslerinin öğretiminde temel ilkeler, öğretim metotları, materyallerin hazırlanması ve kullanımı konuları ‘https://dem.org.tr/yayin/raporlar/2014/03/hz-peygamberi-nasil-ogretelim’ adresinde bulunan ‘Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim’ adlı çalışma esas alınarak beyin fırtınası metoduyla ele alındı. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
‘Peygamberimizin Hayatı’
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