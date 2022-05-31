2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Nisan-Mayıs ayları DÖGEP toplantısı ilçede görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin katılımı ile Şube Müdürü Harun Dursun Başkanlığında Şehit Ercan Alkaya İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ‘Peygamberimizin Hayatı’ derslerinin öğretiminde temel ilkeler, öğretim metotları, materyallerin hazırlanması ve kullanımı konuları ‘https://dem.org.tr/yayin/raporlar/2014/03/hz-peygamberi-nasil-ogretelim’ adresinde bulunan ‘Hz. Peygamberi Nasıl Öğretelim’ adlı çalışma esas alınarak beyin fırtınası metoduyla ele alındı. Haber Merkezi