Peygamberimiz ve Gençlik anlatıldı

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının ‘Peygamber ve Gençlik’ olarak belirlendiğini söyledi. Gelecek için gençliğin çok önemli olduğunu anlatan Aktaş, "İyi ki Rabbimiz bizi Peygamber Efendimize ümmet yaptı. Peygamberimiz herkese, tüm canlılara merhamet gösteren bir peygamberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Mevlid-i Nebi temasını gençlik üzerine kurduğu için bugün bunlardan bahsedilecek. Peygamberimiz insanlara, hayvanlara ve bitkilere davranışı ve merhametiyle tüm insanlığın önündedir. Sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlar da peygamberimize büyük saygı duyuyor. Umarım bu hafta hayırlara vesile olur" diye konuştu.