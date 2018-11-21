PEYGAMBERiMiZ ANLATILDI

İl Müftüsü Salih Sezik, “Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki Mevlidi Nebi Haftası’nın temasını “Peygamber ve Gençlik” olarak belirledi. Gençler hayatımızda büyük bir önem taşımaktadır. Mevlana Celaleddini Rumi gençleri atlas bir kumaşa benzetmektedir. Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor. O günlerde yaşlılar beni taşlarken, gençler bana iman ettiler. Bana sahip çıktılar. Benim dinime sahip çıktılar. Benim inandığım rabbime iman ettiler. Bu vesile ile Mevlidi Nebi Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise, “Mevlidi Nebi Haftası münasebeti ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. İyi ki rabbimiz bizi peygamber efendimize ümmet yaptı. Peygamberimiz herkese tüm canlılara merhamet gösteren bir peygamberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Mevlidi Nebi temasını gençlik üzerine kurduğu için bugün bunlardan bahsedilecek. Peygamberimiz insanlara, hayvanlara ve bitkilere davranışı ve merhametiyle tüm insanlığın önündedir. Sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlarda peygamberimize büyük saygı duyuyor. Umarım bu hafta hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konulu konferansında peygamberimizin hayatı hakkında bilgiler verdi. Karacabey, konferansta Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in hayatından kısa kesitler ve özellikle gençliğin iyi yetişmesi inanç ve idealleri istikametinde bir hayat tarzı benimsemesi, Peygamberimizin yetiştirdiği gençlerin hem kendi döneminde hem de kendisinden sonra İslam'ın doğru anlatılması ve yayılmasına katkılarını özetledi. Konferansın ardından Vali Kadir Çakır, Rektör Salih Karacabey’e tablo takdim etti.