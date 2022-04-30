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Peygamberimi Tanıyorum

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:40
Peygamberimi Tanıyorum

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Şehit Ercan Alkaya İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortaokullar arası ‘Peygamberimi Tanıyorum’ bilgi yarışması düzenlendi. Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin böyle bir yarışmaya katılmalarından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, çocukların yetişkinlerin bilmediği pek çok dini konuya vakıf olduğunu, çocukların dini bilgi seviyesini gördükten sonra gelecek nesil için daha büyük umutlar taşıdığını ifade etti. ‘Peygamberimi Tanıyorum’ yarışmasının çocukların kendilerine olan güvenlerini arttırmada, genel kültürünü geliştirmede, peygamber sevgisi aşılama ve dini bilgilerini güçlendirmede büyük katkısı olduğunu belirten Yılmaz, yarışmasına katılan tüm öğrencileri tebrik ederek emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

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