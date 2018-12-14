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Petler, kuşlara yemlik oldu

ÇAYIRALAN Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte pet su şişelerini toplayıp, bunlar üzerinde yaptıkları çalışmalar ile kuşlar için yemlik yapıp, ağaçlara taktılar.

Petler, kuşlara yemlik oldu

ÇAYIRALAN Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte pet su şişelerini toplayıp, bunlar üzerinde yaptıkları çalışmalar ile kuşlar için yemlik yapıp, ağaçlara taktılar.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Petler, kuşlara yemlik oldu

Değerler Eğitimi kapsamında, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini vurgulamak amacıyla etkinlik yapıldı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürleri Hakan Mucuk ve Turgay Yüksel’in da hazır bulunduğu etkinlikte, yardımlaşma ve iyilik yapma ile ilgili sunumda bulunuldu. Elektronik Öğretmeni Özgür Öztürk öncülüğünde öğrenciler tarafından atık pet şişelerden yapılan kuş yemlikleri, yemler konular ağaçlara takıldı.  Öğrencilerin, yardıma muhtaç kişilerin evlerine giderek, elektronik eşyaların bakım, onarımlarını ücretsiz olarak tamamladıkları kaydedildi.

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