Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
500.44
DOLAR
8.8869
STERLİN
12.1015
EURO
10.2633

Peşini bırakmıyorlar

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanlığı, okulların personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik başlattıkları çağırılarını, düzenledikleri basın toplantısı ile bir kez daha gündeme taşıdı.

08 Ekim 2021 Cuma 00:27
Peşini bırakmıyorlar

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli düzenlediği basın toplantısında, ‘’Eğitim-öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır’’ dedi. Şerefli, eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerini dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğuna vurgu yaptı. Şerefli, ‘’Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idareimaslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Peşini BırakmıyorlarYozgatIlerigazetesiCumaHaberEğitimBirsenOkulPersonelIhtiyaçAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tescilli Peynir
Tescilli Peynir
Kaza can aldı
Kaza can aldı
SIFIR ATIK PROJESi
SIFIR ATIK PROJESi
İlim Yayma Cemiyeti kendini tanıttı
İlim Yayma Cemiyeti kendini tanıttı
Kurusıkı ile soygun
Kurusıkı ile soygun
Cami de sona gelindi
Cami de sona gelindi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim