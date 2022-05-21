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Personellere eğitim

Yozgat İl sağlık Müdürlüğü tarafından Gebe Okullarında hizmet veren personellere eğitim verildi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:21
Personellere eğitim

Eğitimler kapsamında personellere ‘Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimleri’ verildi. Eğitimler Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Biriminde görev yapan Ebe Hatice Kızılkale, Ebe Fadime Birol, Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde Çeküs Biriminde görevli Dr. Elif Boyraz, Hemşire Ebru Yılmaz ve Ebe Nagihan Açıkgöz tarafından verildi. Eğitimler ve gebe okulları hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından kadın sağlığının korunması, desteklenmesi ve sürdürülmesi, anne ve bebek morbidite ve mortalitesinin en aza indirilmesi amacıyla çeşitli programlar yürütülmektedir. Bu programlardan birisi de ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı’ programıdır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan gebe bilgilendirme sınıfı ve gebe okullarında gebelere gebelik ve doğum sonrası süreç ile ilgili gerekli bilgileri içeren eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Müdürlüğümüz tarafından İlçelerimizde, Merkez TSM bünyesinde bulunan Gebe Sınıfı ve Hastanelerimizde bulunan Gebe Okullarında hizmet veren personellerimize eğitimlerimizi verdik” dedi. 
Eğitim sonunda katılımcılara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur ve Uzman Filiz Kabayel tarafından sertifika verildi. 
Haber Merkezi

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Personellere Eğitim
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