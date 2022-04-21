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Personellere başarı belgesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite tarafından 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenen Mevzuat ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) eğitimlerine müteakip düzenlenen sınavda başarı gösteren personele üstün başarı belgesi takdim etti.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:56
Personellere başarı belgesi

Üniversite Senato Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanı Abdullah Şahin ve sınavda başarı gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinde görev yapan personel katıldı. Belge takdimi öncesi yaptığı konuşmada Karadağ şunları söyledi: “Marifet iltifata tabidir. Çalışanla çalışmayanı aynı kefeye koymak doğru değil. Çalışanı bir şekilde ödüllendirmek ve taltif etmek lazım. Üniversitemize  emeklerinizle, çabalarınızla değer atfediyorsunuz. Özveri  ve gayretiniz daha fazla değer katmak isteğiniz anlamlı ve değerli. Bizlerde daha çok çalışarak emek sarf eden arkadaşlarımızı önemsiyoruz ve onları bir adım öne çıkarmak istiyoruz. O açıdan da farkındalık olması açısından böyle bir başarı belgesinin sizlere verilmesini istedik. Bu belgelerin maddi değeri olmasa da kendi cenahında  bir manevi değeri var. Görev ve sorumluluklarımızı bilerek Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte adından söz ettiren, sürekli kendini yenileyen, topluma ve bölgesine katkı sunan, donanımlı bir  başarı hikâyesi kaleme alacağız. Bu potansiyel zaten sizlerde mevcut. Özverili çalışmalarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”
Karadağ, Mevzuat ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) eğitimlerine müteakip düzenlenen sınavda başarı gösteren personele belgelerinin takdimi program sona erdi.

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