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Personelle toplantı

Yozgat Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren, Aile ve Dini Rehberlik bürosu ile Gençlik Koordinatörlüğünde görevli olan personellerle toplantı gerçekleştirildi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 00:28
Personelle toplantı

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında yapılan toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, Aile ve Dini Rehberlik Büroları (ADRB) üyeleri, Gençlik Koordinatörleri, Kur’an Kursu öğreticileri ile din hizmetleri uzmanları katıldı. Toplantıda 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ADRB ve gençlere yönelik faaliyetlerin değerlendirmesi yapılmış olup, 2022 yılında neler yapılacağı noktasında görüş alış verişlerinde bulunuldu. Gülden, toplantıya katılan koordinatörlere dikkat edilmesi gereken hususlara değinip başarılarının devamını diledi.

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