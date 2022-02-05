Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Personelin kandilini kutladı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, Regaip Kandili nedeniyle hastane çalışanlarını ziyaret ederek, kandil simidi ikram edip, kandillerini kutladı

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:29
Personelin kandilini kutladı

Regaip kelimesinin bolluk, bereket ve fazilet anlamına geldiğini ifade eden Kozan, ‘’Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Yine bir Regaip Kandilini daha idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle çalışanlarımızın, hastalarımızın, aziz milletimizin,  ve tüm İslâm âleminin mübarek Regaip Kandillerini tebrik ediyor, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan• 

Anahtar Kelimeler:
Personelin Kandilini KutladıYozgatIlerigazetesişubatCumartesiHaberRegaipKandilSimitIkramKutlamaVatandaşlarYozgatşehirhastanesiBaşhekimMustafaKozanSağlıkPersonelZiyaretSohbetHastaHastayakınları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiralara alt limit
Kiralara alt limit
Yerköy’de can pazarı
Yerköy’de can pazarı
GÖÇ VERMEYE DEVAM
GÖÇ VERMEYE DEVAM
Davullu zurnalı kutlama
Davullu zurnalı kutlama
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
‘Üç aylarımız mübarek olsun’
‘Üç aylarımız mübarek olsun’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim