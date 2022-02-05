Personelin kandilini kutladı

Regaip kelimesinin bolluk, bereket ve fazilet anlamına geldiğini ifade eden Kozan, ‘’Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Yine bir Regaip Kandilini daha idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle çalışanlarımızın, hastalarımızın, aziz milletimizin, ve tüm İslâm âleminin mübarek Regaip Kandillerini tebrik ediyor, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•