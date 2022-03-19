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Personeli unutmadı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, Berat Kandilinde de personellerini unutmadı.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:59
Personeli unutmadı

 Birçok etkinliğe imza atan Kozan, Berat Kandili nedeniyle hastane çalışanlarını ziyaret ederek kandillerini kutladı. Ziyarette personellere kandil simidi ikram eden Kozan, “Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Bu anlamlı günün, sağlığa, dostluğa, huzura vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, çalışanlarımızın, hastalarımızın, milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini kutluyor, bu mübarek gün ve gecenin tüm insanlığa sağlık, rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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