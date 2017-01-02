Personele vali morali

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yılbaşı gecesinde görev başında bulunan emniyet, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret ederek yeni yılın ilimize ve ülkemize hayır getirmesini temenni etti.

Vali Yurtnaç, beraberinde İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile birlikte ilk olarak Yerköy ilçesinde güvenlik kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin konuğu oldu.

Burada emniyet görevlilerinin durdurduğu araçtaki kişilerin de yeni yılını kutlayan Vali Yurtnaç, daha sonra Yozgat il merkezinde Muslubelen mevkiinde yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra Şehitler Polis Merkezi’ni ziyaret eden Vali Yurtnaç, görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayıp denetim defterini imzaladı.

Vali Yurtnaç, 2017 yılının Yozgat ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Biz bu yol kontrollerini sadece bugüne has yapmıyoruz, 24 esasına göre polisimiz askerimiz Yozgat’ın çeşitli yerlerinde yol kontrolleri yapıyorlar. Bugün bir de yılbaşı akşamı diye hem vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyip uyaralım dedik. Burada fedakarca çalışan görevlilerimizin yanında olduğumuzu bilmeleri amacıyla buraya geldik. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum." diye konuştu.