PERSONELE EĞİTİM

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Pandemi döneminde kapanan ve çalışma süreleri azalan işletmelerimiz oldu. Buralardaki çalışan işçilerimize kısa çalışma ödeneği ile destek olduk. 16 ay boyunca kısa çalışma ödeneğini çalışanlarımıza ödemiş olduk ve bu çerçevede baktığımızda 5.890 kişiye 51 bin TL’lik bir destek sağlamış olduk. Yine bu dönem içerisinde nakdi ücret desteği uygulamamızı hayata geçirdik. Kısa çalışmadan faydalanamayan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımıza nakdi ücret desteği ödedik. Bu kapsamda da 6 bin 753 kişiye yaklaşık 36 bin TL’lik bir destek sağladık. Pandemi dönemin de işlerini kaybeden vatandaşlarımıza da işsizlik ödeneği ödeyerek yanlarında olmaya devam ettik. Bu çerçevede de 3 bin 597 kişiye 17 bin TL’lik bir destekte bulunduk. Böylece toplamda pandemi boyunca 16 bin 240 kişiye yaklaşık 104 bin TL’lik destek sağladık. Dolayısıyla hem işletmelerimizin üretime devam etmelerine katkıda bulunduk hem de çalışanlarımızı korumuş olduk” dedi. Yıldız, İŞKUR personelinin aldığı eğitimlerle bu uygulamalardaki güncellemeleri her zaman yakından takip ederek özverili çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.