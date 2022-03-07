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Personele çevrimiçi eğitim

İş-Kur personeline ‘Engelli Sosyal Güvenliği’ hakkında çevrimiçi eğitim verildi.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:50
Personele çevrimiçi eğitim

 Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, 81 İş-Kur İl Müdürlüğünde faaliyet gösteren İnsan Kaynakları Platformlarında ve Engelli İş Koçu branşında görev alan İş ve Meslek Danışmanları ile ‘Engellilerin Sosyal Güvenliği’ konulu çevrim içi eğitimde bir araya geldi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yapılan çevrimiçi eğitimde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların insan kaynaklarına yönelik oluşturulan Platformda, İŞKUR'un sunduğu hizmet ve etkinliklerinin duyurulması, teşviklerin tanıtılması, uygulanmasında karşılaşılan veya düzenlemede akla takılan, genel konularda danışmanlık sağlanması, işbirliğini arttıracak her türlü kurumsal bilgi ve önerinin paylaşılması gibi konuların yer aldığını söyledi. Yıldız, ‘’İnsan Kaynakları Platformu İŞKUR - İşveren etkinliklerinin niteliğini arttırmak, bilgi akışını hızlandırmak adına işverenlerin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile diyalog halinde olması istihdama sunulan katkıyı pekiştirecektir. Ayrıca Yozgat'ta faaliyet gösteren, İŞKUR'un hizmet ve imkânlarından geniş çaplı bir biçimde yararlanmak isteyen tüm firmalar Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirler’’ dedi.

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