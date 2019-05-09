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Periyodik Tesisat Kontrolü

YOZGAT Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, doğalgaz tesisatlarında geriye dönük kontrollerin yapıldığını, doğalgaz arzı sağlanmış tesisatlar ile güvenli doğal gaz kullanımını temin etmek üzere kontrol sürecinin devam ettiğini söyledi.

Periyodik Tesisat Kontrolü

YOZGAT Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, doğalgaz tesisatlarında geriye dönük kontrollerin yapıldığını, doğalgaz arzı sağlanmış tesisatlar ile güvenli doğal gaz kullanımını temin etmek üzere kontrol sürecinin devam ettiğini söyledi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Periyodik Tesisat Kontrolü

Salman, “Öncelikli amacımız şehrimizde doğalgaz kullanımını yaygınlaştırarak, hava kalitesini arttırmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam tesis etmektir. Ölümle sonuçlanabilen üzücü kazaların önüne geçilebilmesi için doğalgaz tesisatlarının yetkili firmalar tarafından yapılması, cihaz ve ekipman bakımlarının da aynı şekilde yetkili servisler vasıtasıyla yapılması gerekmektedir” dedi. Geriye dönük kontrol kapsamında, tesisatların kontrol edildiğini kaydeden Salman, belirlenen saatlerde teknik donanıma sahip ekipler tarafından periyodik tesisat kontrol işlemi yapıldığını, tesisatın uygun görülmesi durumunda doğalgaz kullanımına izin verildiğini anlattı. Salman, ‘’Tesisat kontrollerinde kaçak ya da usulsüz doğalgaz kullanımı tespit edilmesi durumunda doğalgaz arzı durdurulmakta, gerekli cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Tesisatın bakımsızlığı nedeni ile kullanım ömrünü tamamlamış ekip veya ekipmanların değiştirilmesi talep edilerek, tadilat veya bakım yaptıracak abonelerimize şirketimiz tarafından yetkilendirilmiş firmaların aracılığıyla tesisat tadilatı yaptırması gerekliliği bildirilmektedir’’ diye konuştu. Salman, yetkili firma tarafından mevzuatlara ve şartnamelere uygun hale getirilen doğalgaz tesisatı için yetkili firma tarafından randevu talep edildiğini, aynı güne veya bir sonraki işgününe randevu verdiklerini, kontrol işleminin tekrar yapıldığını da hatırlattı. Salman, ‘’Tesisatların mevzuatlara ve şartnamelere uygunluğunun tespit edilmesi halinde doğalgaz arzı tekrar sağlanmaktadır. Yapılan bu kontrollerle ilgili olarak şirketimiz tarafından herhangi bir ücret talep edilmemektedir” ifadelerini kullandı. 

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