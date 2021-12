PERA BÜYÜLEDi

Pera müzik grubu, Yozgat’a üniversite okumak için gelen öğrenciler, memurlar, sağlık çalışanları ve lise öğrencileri tarafından coşkuyla karşılandı. Pera müzik grubu, Yozgat’ın havasının beklediklerinden soğuk olduğunu dile getirerek, Yozgat’a en son beş yıl önce geldiklerini, bazı aksilikler nedeniyle sahne alamadan döndüklerini hatırlattı. Müzikleriyle herkese ulaşmanın en büyük istekleri ve görevleri olduğunu belirten Pera müzik grubu, ‘Biz yaptığımız bütün parçalarla, eserlerle, bu dünyada kalacak, iz bırakacak işler yapmaya çalışıyoruz. Bunları biz kendimiz için veya belirli bir zümreye, belirli bir kitleye yapmıyoruz. Burada ulaşabildiğimiz, çalabildiğimiz herkese bu müziği ulaştırmak bizim en büyük isteğimiz ve görevimiz aynı zamanda’’ diye konuştu. Yozgat’taki coşkulu seyirciyi görünce çok keyif aldıklarını, Yozgat’ı keyifli bulduklarını söyleyen Pera müzik grubu, ‘’Biz çok güzel bir manzara gördük. Herkes dört bir yandan şarkılarınızı bağır çağır söylüyorsa burada çok büyük bir güzellik vardır. O yüzden asıl bir Yozgatlılara çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. İç Anadolu Turnelerinin olacağını ve tekrar Yozgat’ta geleceklerini belirten Pera müzik grubu, ‘’Pandemiyle beraber çok büyük şeyler atlattık. Konser veremedik. Bu yüzden ulaşabildiğimiz her yere ulaşmaya çalışacağız. Kültür merkezlerinde yaş sınırı olmayan konserler vermeyi planlıyoruz. Kırşehir, Kayseri, Çorum, Nevşehir ve tekrar Yozgat’ta konserlerimiz olacak. Konserlerimizi, sayfalarımızdan, Youtube kanalımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve bizim kişisel sayfalarımızdan sürekli duyuruyoruz. Takipte kalırsanız oradan da görmüş olursunuz’’ diye açıklamada bulundu. Yozgat’ı ve Yozgatlıları çok sevdiklerini vurgulayan Pera müzik grubu, ’’ Biz sizi çok sevdik. Tekrar geleceğiz Yozgat’ımıza. Sürekli beraber olmak isteriz, daim olun hayatımızda’’ dedi.

Öğrenciler Devam İstiyor

Pera müzik grubunu, yerinde duramadan dinleyen öğrenciler, bu tarz konserlerin arttırılması ve devam etmesini istedi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Mimarlık Bölümü 5’inci sınıf öğrencisi Asel Başsal Yozgat’ta bu tarz konserlerin çok olmadığını dile getirerek, ‘’Konser çok güzeldi. Çok eğlendim. Umarım devamı olur’’ diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Meltem Yıkılmaz ise, ‘’Konser çok eğlenceliydi. Bu tarz konserler ve etkinlikler daha çok arttırılmalı. Duman, Manga gibi bilindik isimler de getirilerek, devamı getirilebilir’’ dedi.

'Elimizi Taşın Altına Koyduk'

Pera Konserini düzenleyen Orta Şekerli ortaklarından Ergin Doğan Güldür, Orta Şekerli ailesi olarak 7 senedir Yozgatlılara hizmet verdiklerini ifade ederek, ‘’Yozgat’ta sosyal hayatı canlandırmak için pandemi süreci sonrasında birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalardan en çok ses getirenleri de konserlerimiz oldu. Toplamda 6 konser yaptık, bundan sonrada konserlerimizin devamı gelecek’’ dedi. Mart ayın sonrasında Yozgat Orta Şekerli Fest’e hazırlandıklarını belirten Güldür. ‘’ Üç, dört gün çok ünlü sanatçıları getirerek festival havasında günler geçireceğiz. Orta Şekerli ailesi olarak Yozgat’ta yapılmaz denilen her şeyi yapmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu. Yapılan konserlere katılımın en üst seviyede olduğunu belirten Güldür, ‘’Bugün Pera’nın konseri vardı. Harika bir katılım oldu. Tüm konserlerimiz dolu dolu geçiyor. Tüm Yozgatlı hemşerilerimizi ve üniversite öğrencilerimizi bekliyoruz. Yozgat’ta da bu yapılır mı diye sorusu olanlar, düşüncesi olanlar hiç düşünmeden çıksın gelsinler. Aile ortamında birlikte eğlenip, gülelim’’ dedi. Yapılan etkinliklerden öğrencilerin çok memnun kaldığını ifade eden Güldür, bir üniversite hocasının ‘Biz öğretmenler olarak, üniversite olarak Yozgatlılar için çok şey yapmaya çalışıyoruz. Siz Yozgatlılar ne yapıyorsunuz?’ diye sorduğunu söyleyerek, ‘’Biz de buna cevap olarak, Yozgatlı olarak elimizi taşın altına koyduk. Dedik ki, bizde Yozgat’ın sosyal hayatını canlandıralım. Bozok Üniversitesine ve Yozgat’a daha fazla üniversite öğrencisinin gelmesini sağlayalım dedik’’ şeklinde açıklama yaptı. Yozgat’a gelmek isteyen çok fazla sanatçının olduğunu belirten Güldür, “Önceden sanatçılarımız Yozgat’a gelmek dahi istemiyorlardı. Ama Yozgat’a gelen, getirdiğimiz tüm sanatçılar tekrar tekrar gelmek için bizlerle irtibata geçiyorlar’’ dedi. Güldür, ulaşımın en büyük sıkıntı olduğunu belirterek, ‘’Kent Park mevkiindeyiz. Üniversiteye uzak bir bölge. Elimizden geldiği kadar servis hizmetleriyle de üniversiteli öğrencileri getirip götürebiliyoruz konserlere. Yurtlara son giriş saatleri de sıkıntı bizim için. Yetkililerden en azından organizasyonlara, sosyal hayata katılan öğrencilerin sosyalliğini kesmemek adına saatlerin biraz uzatılmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Yılbaşında Yerel Sanatçılar Sahnede

Yozgat Orta Şekerli ortaklarından Ergin Doğan Güldür, Yılbaşında Yozgat’ın yerel sanatçıları, Efkan Zeki’yi ve Yasin Gürses’i Yozgatlılarla buluşturacaklarını belirterek, ’’Yemekli bir parti olacak. Aile ortamında yine sıcak, güzel bir gece bizi bekliyor. Sadece üniversite öğrencileri değil, Yozgatlı ve Yozgat’taki memurlarda bu tip etkinlikleri bekliyor. Hemşireler, doktorlar, öğretim üyeleri, kaymakamlar, vali yardımcılarımız gibi her kesimden insanlar buraya gelebiliyor. Onları aramızda görmek bizlere ayrıca bir güven kazandırıyor’’ şeklinde konuştu. •SÜMEYYE İLHAN•