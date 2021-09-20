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Pedal çevirip, kazandılar

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Dünya Haraketlilik Haftası kapsamında belediye öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte geziler yapıldı, bisiklete binildi, hediyeler dağıtıldı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:17
Pedal çevirip, kazandılar

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediye tarafından düzenlenen ödüllü bisiklet turu büyük ilgi gördü. Akdağmadeni 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı bisiklet yolunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, gençler, çocuklarımız güzel ve verimli zaman geçirirken, etkinlik sonrasında yapılan çekiliş ile günün şanslılarına bisiklet hediye edildi. Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla saat 13.00’ da başlayan ödüllü bisiklet turu saat 15.30 ‘da düzenlenen çekiliş ile tamamlandı. Etkinlikte belediye tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da etkinliğe katılarak, vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi. Yalçın, yapılan çekilişte isimleri çıkan katılımcılara 15 adet bisiklet hediye etti. Yalçın, ‘’Gençlerimizi sağlıklı bir yaşama özendirmek, aileleriyle birlikte güzel ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak için farklı zamanlarda farklı programlarla etkinliklerimiz devam edecektir. Yüzleriniz gülsün, sevinç ve huzurunuz daim olsun. Birlikte daha güzel zamanlarda buluşmak dileğiyle’’ ifadelerini kullandı.

BİSİKLET DAĞITTI: Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın da katıldığı bisiklet ile gezinti yapanlar, mutlulaklarını birbiriyle paylaştı. Belediye Başkanı Yalçın, Dünya Haraketlilik günü kapsamında düzenlenen programda çekilen kura sonucunda 15 kişiye bisiklet armağan etti. 

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