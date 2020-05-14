Pazaryerine çöp konteynırı

SORGUN Belediyesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki çöp konteynerlerini kaldırarak, yerine atık toplama kutularını yerleştirdikten sonra, Pazar yerine de plastik çöp konteynırı yerleştirdi. 800 litrelik plastik çöp konteynırlarının pazar esnafı ve vatandaşların kullanımı için sebze pazarında 20 noktaya bırakıldığı bildirildi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Pazarcı esnafımızdan ve alışveriş yapan hemşehrilerimizden çöpleri bu konteynırlara atmalarını rica ediyoruz. Yaşam alanlarımız temiz bulmak istiyorsak temiz bırakalım. Temiz bir çevrenin herkesin hakkı olduğunu unutmayalım. Hemşehrilerimize hayırlı alışverişler, pazarcı esnafımıza bol bereketli kazançlar dileriz’’ dedi.

Ekinci, Sorgun halkının başlattıkları yeni uygulamaya sıcak bakacağından emin olduğuna da vurgu yaptı. Ekinci, "Yaşadığımız yeri korumak ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar elli ton atık kağıdı geri dönüşüme gönderdik. Burada ki amacımız tüm atıkları kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüşüm için daha yararlı hale getirmek. Sorgunlu hemşehrilerimin de ambalaj atıklarını uygun kutulara atarak bu projeye destek vermelerini temenni ediyorum" diye konuştu.