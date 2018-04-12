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Pazarlar denetlendi

YOZGAT Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte pazar denetimlerini artırdı.

Pazarlar denetlendi

YOZGAT Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte pazar denetimlerini artırdı.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Pazarlar denetlendi

Belediye ekipleri özellikle süt ve süt ürünleri satan esnafı denetleyerek artan hava sıcaklığına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Yozgat’ta Salı ve Çarşamba günleri kurulan pazarlar, zabıta ekipleri tarafından denetime alındı. Rutin kontrol ve denetimlerin sürdüğünü bildiren Zabıta Müdürü Musa Baran, havaların ısınmasıyla gıda ve ürün denetimlerinin de artacağını kaydetti. Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu da, vatandaşları pazara davet etti.  Fiyatları en alt seviyede tuttuklarını ifade eden Çavuşoğlu, yaz aylarıyla birlikte ürün çeşitliliğinin de arttığına dikkat çekerek, taze ve ucuz ürünlerin pazarcı tezgahında mevcut olduğunu vurguladı.

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