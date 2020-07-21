Pazarlar açıldı

YOZGAT İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanarak, il genelinde Korona virüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirleri değerlendirdi. Pandeminin ilk döneminde alınması gereken acil önlemlerden birisi olarak 19 Mart 2020 tarihinde alınan Hıfzıssıhha Kararı ile il genelinde oto pazarlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu tarafından yayımlanan rehberde yer alan koşulların sağlanması kaydıyla, oto pazarlarının yeniden faaliyet gösterebilmeleri yönünde karar alındı. Tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edilip edilmediğinin belediyeler ve emniyet birimleri tarafından düzenli aralıklarla, en az haftada bir kez denetlenmesi kararlaştırıldı. Denetimlerin sekreterya hizmetlerinin Belediye Başkanlığı uhdesinde yürütüleceği bildirildi.

Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal, kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan sorumlulara/müşterilere idari para cezası uygulanması, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verildi.