PAZARDA SORUN VAR!

YOZGAT Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ait alanın satılması nedeniyle Salı Pazarı’nın başka bir alana taşınması gündeme geldi. Pazarcı esnafı, pazarın daha gerilerde bir alana taşınılmasına rıza göstermeyeceklerini belirterek, ortak bir çözüm talebinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Salı pazarında esnafın sorunlarını dinledi, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu ile yaşanılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Keven, pazarcı esnafının yer sorunuyla ilgili aktardıkları talepleri dinlediğini bildirdi, sorunların çözüme kavuşturulması için mücadele edeceğini söyledi. Keven, ‘’Salı pazarının kurulduğu alan TMO’ya ait ve bu arazi satıldı. Alanın ne olacağı meçhul duruyor. Pazarcı esnafı burada yıllardır iş yaptıklarını, bugün çok gerilerde bir yere gönderilmeyi kabul etmeyeceklerini haklı olarak söylüyorlar’’ dedi. Keven, arazinin pazarcılara sorulmadan onlarla istişare yapılmadan dönüştürülmesinin doğru bir davranış olmadığını kaydetti. Keven, ‘’Burada pazarcı esnafının talebinde olduğu gibi çok iyi bir toptancı hali projesi olabilir. Yozgat Belediyesi’ne büyük görev düşüyor. Salı pazarında arzu edilen bir dönüşüm mağduriyetlere yol açmadan ortak akılla yapılmalıdır. Eğer uygun bir proje yapılırsa Ofis arazisi gayet iyi bir toptancı sebze hali olabilir. Burada Salı Pazarı da devam etmiş olur ve bunca esnaf mağdur edilmemiş olur. Yapılacak tek şey pazarcı esnafıyla birlikte karar verilmesidir. Aksi hâlde bunca esnaf hakkını korumak için hukuk yoluna başvurmak zorunda kalır’’ diye konuştu. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sorgun ilçesinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu.