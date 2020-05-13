Pazarda kontrollü satış

ÇAYIRALAN ilçesinde uzun bir süredir, korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunan haftalık Pazar kontrollü olarak yeniden açıldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, gerekli önlemleri alarak pazarı yeniden açtıklarını bildirdi. Pazarı gezip, esnaf ile sohbet eden Başkan Codar, ilçe ekonomisine, istihdamına, ticaretine katkı verecek her çalışmaya belediye olarak destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi. Başkan Codar, Nisan ayında belediyeye ait Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan binayı kiraya verdiklerini, Çayıralanlı iş insanı tarafından kurulan işletmede seri tıbbi maske üretimi için gerekli ekipmanların da tedarik edildiğini bildirdi. Başkan Codar, firmanın ilerleyen aylarda tıbbi maske ile birlikte çanta üretimi de yapacağını hatırlatarak, ‘’Söz konusu firma sahipleri ile masaya oturduğumuzda, belediye olarak tek bir şartımız, yapılacak istihdam konusu oldu. Firma yetkilileri, ilk etapta 10-12 kişi kapasiteyle çalışacağını daha sonra ise istihdam edilenlerin sayısının 20 kişiye çıkartılacağını bildirdi. Firma sahiplerinin siyasi kimlikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz ilçemize sağlayacağı katkıya, yaratacağı istihdama bakıyoruz. Yatırım yapacak, istihdam yaratacak herkese kapımız sonuna kadar açık, desteğe hazırız’’ ifadelerini kullandı.