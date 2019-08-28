Pazarcıya ziyaret

Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçede Salı günleri kurulan pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.Pazarcı esnafıyla birlikte sabah kahvaltısı yapan Codar, pazarcı esnafının sorun ve taleplerini de dinledi.Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Codar, pazardan yöresel ürün alışverişi yaparak ziyaretini sonlandırdı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ise Başkan Codar’a teşekkür etti.

