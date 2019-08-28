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Pazarcıya ziyaret

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar pazarcı esnafını ziyaret etti.

Pazarcıya ziyaret

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar pazarcı esnafını ziyaret etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
Pazarcıya ziyaret

Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçede Salı günleri kurulan pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.Pazarcı esnafıyla birlikte sabah kahvaltısı yapan Codar, pazarcı esnafının sorun ve taleplerini de dinledi.Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Codar, pazardan yöresel ürün alışverişi yaparak ziyaretini sonlandırdı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ise Başkan Codar’a teşekkür etti.

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