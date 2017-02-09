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Pazarcının ‘Bereket duası’

09 Şubat 2017 Perşembe 06:23
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Bir Ahilik geleneği olan ‘Pazar Duası’ ile açılan Çarşamba Pazarı’nda esnafa ziyarette bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, dua sonrası pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu

Pazarcının ‘Bereket duası’
 Yozgat Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu. 
Çorba ikramının ardından pazarcı esnafıyla sohbet eden Vali Yurtnaç, pazar alış verişini de gerçekleştirdi. Vali Yurtnaç, yaptığı açıklamada, “Pazar esnafının ihtiyaçlarını hissetmek onlarla beraber olmak güzel bir duygu” dedi. Vali Yurtnaç açıklamalarını şu şekilde sürdürdü;
"Esnafın içinde bulunmak lazım. Ben de esnaf bir ailenin çocuğuyum. Sabah erken kalkarak pazarın bereketini yaşamak lazım. Bu gün de düşündük ki hem vatandaşla hem de esnafla bir arada olalım. Belediyemize yaptığı bu hizmetten ötürü teşekkür ediyorum. Nihayetinde burası şehrin önemli ihtiyaçlarındandır. Pazarımız üstü kapalı vatandaşa daha rahat hizmet edilebilecek bir yer olmuş. Kapalı pazardan bir iki tane daha şehrin diğer yerlerine de yapmak lazım. Halkla birlikte olmak güzel bir duygu. Esnafın ihtiyaçlarını hissetmek onlarla beraber olmak güzel bir duygu. Ben esnafımıza hayırlı işler diliyorum, Allah helalinden kazançlar versin.”
Her Çarşamba günü pazarcı esnafına çorba dağıttıklarını belirten Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarslan ise, “Soğuk kış günlerinde esnafımıza destek olalım diye her Çarşamba günleri esnafımıza çorba dağıtıyoruz ve bunu geleneksel hale getirdik. Esnafımıza bir katkıda bizim olsun istiyoruz. Bu geleneği kış boyu devam ettireceğiz. Önümüzdeki sezon için pazarın tamamını kapatacağız. Adı gibi kapalı Pazar olacak. İçerisine ısıtıcılarını da koyacağız ve pazarımızı 365 gün çalışır hale getireceğiz niyetimiz bu yönde. Pazarımızı adına layık bir yere dönüştüreceğiz” dedi.

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