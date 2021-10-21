Pazarcıların talebini aldı

Vali Polat, semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafına bereketi kazançlar diledi. Alışverişini pazardan yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Polat, pazarcı esnafının taleplerini alıp, sorunlarını dinledi.
21 Ekim 2021 Perşembe 00:32
Yozgat Valisi Ziya Polat, Pazar ziyaretinde pazarcı esnafının taleplerini aldı, sorunlarını dinledi.
Vali Polat, semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafına bereketi kazançlar diledi. Alışverişini pazardan yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Polat, pazarcı esnafının taleplerini alıp, sorunlarını dinledi.