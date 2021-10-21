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Pazarcıların talebini aldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Pazar ziyaretinde pazarcı esnafının taleplerini aldı, sorunlarını dinledi.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:32
Pazarcıların talebini aldı

 Vali Polat, semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafına bereketi kazançlar diledi. Alışverişini pazardan yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Polat, pazarcı esnafının taleplerini alıp, sorunlarını dinledi.

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