Pazarcıları uyardı

Vali Polat, pazarı gezip, esnafın sorunlarını, taleplerini dinledi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Polat, covit-19 salgınının geçmediğini, alınan tedbirlere, yapılan uyarılara uygun hareket edilmesiyle bu beladan elbirliği ile kurtulmanın mümkün olacağını bildirdi. Vali Polat, hem vatandaşlara hem de pazarcı esnafına maske, mesafe, hijyen konularında uyarılarda bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının salgının belini kıracağını belirterek, vatandaşların genel olarak bu kurallara uyum sağlamaya çalıştığını bildirdi. Vali Polat, maske konusunda önemli bir mesafe alındığını, mesafe konusunda da yavaş yavaş uyum sağlanmaya başlamış olmasının sevindici olduğunu kaydetti.