-PAZARCI TEYZE

Soğuk havaya rağmen kurduğu tezgahta ürünlerini satmaya çalışan köylü kadın pazarcının soğukla imtihanının yanı sıra, kazandığı paraları kaybetmeden, cüzdanına yerleştirme telaşı da objektiflere böyle yansıyor. Yüzünde yılların yorgunluğu okunsa da, köylü kadın pazarcı üretmeye, satmaya ve helal yoldan kazanmaya devam ediyor.

