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-PAZARCI TEYZE

YOZGAT’ta Çarşamba günleri kapalı pazar yerinde soğuğa aldırmadan tezgah açan köylü kadın pazarcı çalışkanlığıyla dikkat çekti.

-PAZARCI TEYZE

YOZGAT’ta Çarşamba günleri kapalı pazar yerinde soğuğa aldırmadan tezgah açan köylü kadın pazarcı çalışkanlığıyla dikkat çekti.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-PAZARCI TEYZE

Soğuk havaya rağmen kurduğu tezgahta ürünlerini satmaya çalışan köylü kadın pazarcının soğukla imtihanının yanı sıra, kazandığı paraları kaybetmeden, cüzdanına yerleştirme telaşı da objektiflere böyle yansıyor. Yüzünde yılların yorgunluğu okunsa da, köylü kadın pazarcı üretmeye, satmaya ve helal yoldan kazanmaya devam ediyor.
 

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