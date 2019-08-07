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PAZARCI DERDiNi ANLATTI

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Salı Pazarı'nı gezerek, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.

PAZARCI DERDiNi ANLATTI

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Salı Pazarı'nı gezerek, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
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PAZARCI DERDiNi ANLATTI

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Salı Pazarı'nı gezerek, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Pazarcı esnafıyla sohbet eden Çakır, sebze ve meyvelerin nereden geldiği ile fiyatlar hakkında bilgi aldı. Vali Çakır'a sorunlarını dile getiren esnaf da bazı marketlerin birbirleri ile rekabete girip ürünleri maliyetinin altında sattıklarından dolayı pazarcılar olarak sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Vali Çakır, "Birtakım sıkıntıları var onları dile getirdiler. Uygun bir zamanda Çarşamba Pazarı'nı da ziyaret edeceğim. Sorunlarını çözmeye çalışacağız. Pazarcı esnafı önemli zor meşakkatli bir iş... Yazı, kışı yok, sıkıntılı bir durum, büyük bir istihdamın olduğu alan. Arkadaşlarımızla tek tek konuştuk inşallah tekrar bir araya gelip birtakım temel sorunları var. Başta yer sorunları olmak üzere onları birlikte değerlendireceğiz" dedi. 
Vali Çakır, hayvan pazarının yapılacağı alanı dolaştıklarını, kamuoyunda 'Vali gelen parayı geri gönderecek' diye dedikoduların çıktığını, ancak bugüne kadar öyle bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi. Sadece yer ile ilgili bir sorunun bulunduğuna dikkat çeken Vali Çakır, ‘’Hiçbir yer bulamadık en sonunda mera alanına gitmek zorunda kaldık. Bunu normal hazineye devredip işlemlerini yapmak zorundaydık süreç isteyen bir iş olduğu için öncelikle diğer alanları tespit etmeye çalıştık. O açıdan Yozgatlı hemşerilerimizin aklına en ufak bir şey gelmesin o parayı kuruşuna kadar en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. 
 Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Dernek Başkanı Salih Çavuşoğlu da, Vali Çakır'ın pazarı ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.  Çavuşoğlu, "Biz de valimizi ziyaret edeceğiz ve orada Yozgat'ta pazarı daha canlı nasıl hale getiririz onu görüşüp gereğini yapacağız. Sebzeciler ve pazarcılar derneği adına iki üç tane servis minibüs alacağız ve halkı pazara ücretsiz taşıyacağız. Geri ücretsiz evlerine götüreceğiz. Daha önce bunun çalışmasını yapmıştık minibüsçülerle sorun yaşamıştık. Yeniden bu projeye başvuracağız" şeklinde konuştu. Ziyarette Vali Çakır'a Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir eşlik etti.

Son Güncelleme: 06.08.2019 16:36
Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Valisi Kadir Çakır
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