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PAZARA YENi ALAN

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçede Perşembe günleri kurulan halk pazarını, alınan karar doğrultusunda yeni bölgeye taşıdı.

PAZARA YENi ALAN

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçede Perşembe günleri kurulan halk pazarını, alınan karar doğrultusunda yeni bölgeye taşıdı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
PAZARA YENi ALAN

Kültür Merkezi içerisinde sebze pazarı hizmet verirken hemen üst tarafta köyden gelen vatandaşlar için ayrılan alanda köylü pazarı ürünleri satışı yapıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kapalı Semt Pazarı’nın Kültür Merkezi içine taşınmasıyla birlikte çarşı içerisinde trafik artışının olacağını hatırlatarak, çarşı esnafının bu konuda duyarlı davranıp, Perşembe günleri şahsi araçlarını iş yerlerinin önüne park etmemelerini istedi. Başkan Yalçın, ‘’Böylelikle çarşı merkezinde oluşabilecek trafik sorununun önüne hep birlikte geçmiş olacağız. Zabıta ekiplerimiz özellikle Perşembe günleri denetimlerini arttıracaktır. Perşembe günleri çarşı merkezini rahatlatırsak hem esnafımız hem ilçemiz kazanacak. Vatandaşlarımızın yoğun isteği ve çarşı esnafımızın talepleri doğrultusunda Perşembe günleri kurulan 'Semt Pazarı' belediyemizin almış olduğu kararla yeni yerine taşınmıştır. Halkımızın düzenli ve sorunsuz bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için değerli vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza da bir takım görevler düşmektedir. Kapalı sebze halinde tezgah açan esnafımız biriken çöplerini vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek bir şekilde muhafaza ederek yere atmamalı. Binlerce vatandaşımızın ziyaret edip alışveriş yapacağı Kapalı Sebze halinde hijyen kurallarına uyulduğu takdirde temizlik konusunda şikayette olmayacaktır. Belediyemiz ekipleri pazar kapanana kadar alanda olacaktır. Gerektiği takdirde ekiplerimizden bu konuda yardım alabilirsiniz’’ uyarısında bulundu.

Son Güncelleme: 22.11.2019 23:01
Anahtar Kelimeler:
PAZARA YENi ALAN
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