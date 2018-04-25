Pazara götürmeden tükeniyor

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın geçtiğimiz hafta sonunda ziyaret ettiği, Valilik Basın Bürosu’nun kendi sitesinden vermesi gerekirken, sadece belirli ajanslara vermeyi uygun bulduğu ve İHA tarafından servis edilen metne göre, üniversite mezunu Gülhan Karaca, hiçbir maddi destek almadan köyünde 280 metrekare alana çilek serası kurdu.