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Pazara götürmeden tükeniyor

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın geçtiğimiz hafta sonunda ziyaret ettiği, Valilik Basın Bürosu’nun kendi sitesinden vermesi gerekirken, sadece belirli ajanslara vermeyi uygun bulduğu ve İHA tarafından servis edilen metne göre, üniversite mezunu Gülhan Karaca, hiçbir maddi destek almadan köyünde 280 metrekare alana çilek serası kurdu.

Pazara götürmeden tükeniyor

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın geçtiğimiz hafta sonunda ziyaret ettiği, Valilik Basın Bürosu’nun kendi sitesinden vermesi gerekirken, sadece belirli ajanslara vermeyi uygun bulduğu ve İHA tarafından servis edilen metne göre, üniversite mezunu Gülhan Karaca, hiçbir maddi destek almadan köyünde 280 metrekare alana çilek serası kurdu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Pazara götürmeden tükeniyor

Gökçekışla'ya yerleşen girişimci kadın Gülhan Karaca, köyünde 280 metrekare alana sera kurarak çilek üretmeye başladı. Geçen yıl ARGE çalışmasını tamamlayan Karaca, bu yıl Nisan ayı ile birlikte çilek hasadına başladı. Yaklaşık 25 bin lira harcayarak kurduğu çilek serasında 4-5 ton çilek üretmeyi düşünen Karaca, ikinci serasını da kurup topraksız tarımla çilek üretmeyi hedefliyor. İlk ürünlerini almayı başaran Karaca, talepleri karşılamakta güçlük çektiğini, çilekleri pazara götürmeden sattığını söyledi. 

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