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Pazara gelin

YOZGAT’ta Salı günleri kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan pazarcı esnafı vatandaşları pazara davet etti.

Pazara gelin

YOZGAT’ta Salı günleri kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan pazarcı esnafı vatandaşları pazara davet etti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:05
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Pazara gelin

Pazarcı esnafı marketlere oranla daha düşük fiyatlarla kaliteli ürün sattıklarını bildirerek, vatandaşların alışverişlerinde pazarı tercih etmeleri halinde ev ekonomilerine de ciddi katkı sağlamış olacaklarının altını çizdi.
Pazarda yer alan ürünlerden elma 1 lira 50 kuruş, mandalina, portakal, kabak ve havuç ise 1 liradan, limon ise 2 liradan satışa sunuldu.
Pazarcı esnafı Yozgatlı vatandaştan ziyade, pazarda daha çok ilimizde mülteci olarak bulunan Irak uyruklu vatandaşların pazarı tercih ettiklerini ifade ederek, “Onlar da olmasa işimiz harap” yorumunu yaptı.

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