Pazara geçici kapatma

Yozgat İl Tarım-Orman Müdürlüğü, kapatma kararıyla bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını duyurdu. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise, ülkemiz tarımı ve hayvancılığının her geçen gün daha çok ithalata mahkûm hale getirildiğini ileri sürdü. Keven, ‘’Yerli üretici ithalat ile baş etmeye çalışırken halkımızda virüslü hastalıklarla mücadele ediyor. 2010 yılından bu yana 6 milyon 600 bin baş hayvan, 73 bin ton et ithal edildi. Ve daha önce ki ithalatlarda da gerekli karantina önlemler alınmadığı için birçok hastalıklı hayvan geldi. Son olarak Kurban Bayramı öncesinde getirilen hayvanlarda şarbon virüsüne rastlanıldı’’ dedi.

Keven, ilgili bakanlıklarda infial olması gerekirken sorumsuzca günü geçiştirme ve gerçekleri gizleme yönünde bir politika izlendiğini kaydetti. Keven, ‘’Halkımızı ucuz et alacaksınız diye kandırdığınız ithal hayvan politikanız şarbona bulaştı. Rant uğruna halk sağlığını tehlikeye attınız. Kamuoyunun bilgilendirilmesi adına Yozgat Milletvekili olarak Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yozgat‘ta ki ilgili bürokratlara soruyorum; Yozgat genelinde şarbonlu hayvan tespiti yapılmış mıdır? Virüse rastlanılan bu köyler nerelerdir? Şarbon dolayısıyla kapatılan Hayvan Pazarı var mıdır? Bu virüslü hayvanların imhasına ve bunun yayılmasının önlenmesine yönelik neler yapılmıştır? Yozgat'ta şarbon virüsü kapan hasta sayısı kaç kişidir? Bu konuyu TBMM'ye de taşıyacağım ve sorumluların peşini bırakmayacağım’’ diye konuştu.