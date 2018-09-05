Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92574
ALTIN
257.341
DOLAR
6.6932
STERLİN
8.5689
EURO
7.7558

Pazara geçici kapatma

YERKÖY ilçesindeki Belediye Canlı Hayvan Pazarı geçici süreyle kapatıldığı kaydedildi.

Pazara geçici kapatma

YERKÖY ilçesindeki Belediye Canlı Hayvan Pazarı geçici süreyle kapatıldığı kaydedildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
101 Okunma
Pazara geçici kapatma

Yozgat İl Tarım-Orman Müdürlüğü, kapatma kararıyla bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını duyurdu. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise, ülkemiz tarımı ve hayvancılığının her geçen gün daha çok ithalata mahkûm hale getirildiğini ileri sürdü. Keven, ‘’Yerli üretici ithalat ile baş etmeye çalışırken halkımızda virüslü hastalıklarla mücadele ediyor. 2010 yılından bu yana 6 milyon 600 bin baş hayvan, 73 bin ton et ithal edildi. Ve daha önce ki ithalatlarda da gerekli karantina önlemler alınmadığı için birçok hastalıklı hayvan geldi. Son olarak Kurban Bayramı öncesinde getirilen hayvanlarda şarbon virüsüne rastlanıldı’’ dedi. 
Keven, ilgili bakanlıklarda infial olması gerekirken sorumsuzca günü geçiştirme ve gerçekleri gizleme yönünde bir politika izlendiğini kaydetti. Keven, ‘’Halkımızı ucuz et alacaksınız diye kandırdığınız ithal hayvan politikanız şarbona bulaştı. Rant uğruna halk sağlığını tehlikeye attınız. Kamuoyunun bilgilendirilmesi adına Yozgat Milletvekili olarak Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yozgat‘ta ki ilgili bürokratlara soruyorum; Yozgat genelinde şarbonlu hayvan tespiti yapılmış mıdır? Virüse rastlanılan bu köyler nerelerdir? Şarbon dolayısıyla kapatılan Hayvan Pazarı var mıdır? Bu virüslü hayvanların imhasına ve bunun yayılmasının önlenmesine yönelik neler yapılmıştır? Yozgat'ta şarbon virüsü kapan hasta sayısı kaç kişidir? Bu konuyu TBMM'ye de taşıyacağım ve sorumluların peşini bırakmayacağım’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ABD’den alışverişe geldi
ABD’den alışverişe geldi
Piknikçiler yakmış!
Piknikçiler yakmış!
Şekere yatırım sürüyor
Şekere yatırım sürüyor
UYUŞTURUCUYA GEÇiT YOK
UYUŞTURUCUYA GEÇiT YOK
Hamamda hayatını kaybetti
Hamamda hayatını kaybetti
Tarihi konaklar geleceğe taşınıyor
Tarihi konaklar geleceğe taşınıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim