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Pazar yerlerine düzenleme

YOZGAT Belediyesi Kapalı Pazar alanında kurulan Çarşamba Pazarı da tüketicinin ilgisini çekmedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 03:16
Pazar yerlerine düzenleme

Hava sıcaklığının düşük olmasının yanında korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmamaları yönündeki uyarılar da pazarcı esnafını zor durumda bıraktı. Pazar yerine giriş ve çıkışların mümkünse aynı yerden yapılmayacağı, alana içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar yurttaşın Pazar alanına alınacağı yönündeki bakanlık kararı ile ilgili olarak pazarcı esnafı, ‘’Zaten gelen yok, gelen üç-beş kişi’’ diye yorumladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş­ çıkışlar engellenecek. İçişleri Bakanlığınca, daha önce pazar yerlerinin düzenlenmesine yönelik genelgeye ek bir genelge daha valiliklere gönderildi. Genelgede, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de yayılmasını önlemek, yurttaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ve semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasının istenildiği hatırlatıldı. Başta geleneksel olarak haftanın belli günleri toplanan pazarlar olmak üzere uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığının görüldüğü belirtildi. Genelgedeki talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak kurulacak günlerde pazar yerleri veya alanlarda birtakım önlemler alınmasının istenildi. Pazarın toplanacağı gün pazar yerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç ­gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş ­çıkışlar engelleneceği kaydedildi. Pazar yerlerinde sergi, tezgah veya tahtalar, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirileceği, Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınacağı, içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanacağının altı çizildi.

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Pazar Yerlerine Düzenleme
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