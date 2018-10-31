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Pazar yerinde renk cümbüşü

YOZGAT’ta havaların soğuması ile birlikte, pazarcı esnafının tezgahlarında kışlık sebze ve meyveler yerini yavaş yavaş almaya başladı.

Pazar yerinde renk cümbüşü

YOZGAT’ta havaların soğuması ile birlikte, pazarcı esnafının tezgahlarında kışlık sebze ve meyveler yerini yavaş yavaş almaya başladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:11
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Pazar yerinde renk cümbüşü

Kış aylarının vazgeçilmezi olan sebzeler pırasa, ıspanak, karnabahar, marul, lahana, meyvelerden nar, mandalina, elma, hurma gibi ürünler tezgahları doldurdu. Yaz dönemi meyvelerinin tezgâhlarda azaldı, şu günlerden itibaren tezgâhlarda narenciye grubu meyvelerin yer almaya başladı. Pazarcı esnafı, satışların beklenen seviyede olmadığını belirtirken, ‘ekmek paramız’ diyerek, pazarda sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahlarını açıp, duanın ardından müşteri beklemeye başladıklarını söylediler. ‘Aslında bizim tezgahları kurma işimiz akşamdan başlar’ diyen pazarcı esnafı, akşam kamyonlarla getirilen meyve ve sebzeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahlara dizdiklerini, ardından kahvaltı yapıp, hizmete başladıklarını kaydettiler. Sadece, sebze meyve satan pazarcı esnaf yok elbet. El arabalarıyla, alınan sebze meyveleri taşımak için bekleyen çocuklar, soğuk havaların vazgeçilmezi olarak bilinen çay satan gençler, kendi yetiştirdiği ürününü bir köşede satmaya çalışan köylülerde, pazara ayrı bir renk katıyor. 

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Pazar Yerinde Renk Cümbüşü
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