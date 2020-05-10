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Pazar yarın açılıyor

Çayıralan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan haftalık pazarın yarından itibaren açılacağı duyuruldu.

10 Mayıs 2020 Pazar 23:56
Pazar yarın açılıyor

ÇAYIDALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçede her hafta Salı Günü kurulmakta olan, korona virisü tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarının yarından itibaren açılacağını söyledi. Başkan Codar, ‘’Hepimizin sağlığı için pazarcılar maskeli ve eldivenli, tezgahlar arası sosyal mesafe, satıcı ayrı, ücret alan ayrı, ürün seçme yok, tamamen ürünü satıcı verecek, maskesiz pazar girişi olmayacak, pazar alanında belirli sayıda insan olacak’’ dedi.

Başkan Codar, bakanlık genelgelerine uygun olarak pazarda satışların yapılıp, alışverişin kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini istedi. Başkan Codar, belediye zabıtasının da pazarda gerekli önlemleri alıp, denetim yapacağını sözlerine ekledi.

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Pazar Yarın Açılıyor
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