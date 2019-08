PAZAR TARTIŞMASI

BOĞAZLIYAN ilçesinde kurulan Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret eden CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, besicilerin sorunlarını dinleyip, yaşanılan diyaloglar sosyal medya hesaplarından yayınlanınca, Belediye Başkanı Gökhan Çoşar, konuya ilişkin açıklama yaparak, sorunu çözmek için çalıştıklarını söyledi. Milletvekili Keven, CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Baran ve bazı partililerle birlikte, Boğazlıyan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarını gezip, besicilerin sorunlarını dinledi. Keven, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ‘Ülkemizin, bölgemizin önemli tarım ve hayvancılık üslerinden Boğazlıyan'da hayvancılık sektörü ülkemizin genelinde olduğu gibi birçok sorunla boğuşuyor. Üreticilerimizin sorunlarını pazarda, çarşıda, sokakta, köyde, tarlada, mecliste her yerde etkisiz yetkililere duyurana dek gündeme taşımaya devam edeceğim’ açıklamasında bulundu.

Milletvekili Keven, Boğazlıyan Hayvan Pazarı'nda yaşanan sorunların çok büyük olduğuna da dikkat çekerek, pazar yerinin inşaatının yarım kaldığını, yüklenicinin işi bırakıp gittiğini, az sayıda üreticinin elverişsiz koşullarda hayvanlarına alıcı bulmaya çalıştıklarını, pazarın piyasasının Kayseri'ye kaçtığını da, üreticilerin ifade ettiğinin altını çizdi. Keven, ‘Üreticilerimize bir dokunduk bin ah işittik. Yazık günah bu insanlara! Boğazlıyan'a modern bir pazar yeri sunamayıp, hayvancılık piyasasını mahveden belediye yetkililerini göreve davet ediyorum. Boğazlıyan Belediye Başkanı bu halka bir açıklama yapmak zorundadır. Boğazlıyan Belediyesi ve Kaymakamlık derhal bu sorunları çözmek için harekete geçmelidir’ ifadelerini kullandı.

GEREKENİ YAPIYORUZ

Pazarcı esnafının sorunlarını dile getirdiği görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, konuyla ilgilendiklerini, gerekeni yapmaya çalıştıklarının altını çizdi. Coşar açıklamasında, ‘Kamuoyuna duyurulur’ başlığı ile yaptığı açıklamasında, CHP Milletvekili Ali Keven ve partililerin, Canlı Hayvan Pazarı ile ilgili tamamlama ihalesinin yapılmasından bir gün sonra bu ziyareti yapmasının manidar olduğunu ileri sürdü. Coşar, ’14 Temmuz 2018 tarihinde Avrupa standartlarına uygun kapalı hayvan pazarı ve GES yapım işi sözleşmesi imzalanmış olup, ancak ihaleyi alan firmanın yapım süresi içerisinde birtakım sıkıntılara girmesi sebebiyle firmaya bir dönem kayyum atanmıştır. Bu süreçlerin sonucunda yasal prosedürler izlenerek, ihale tek taraflı olarak fesih komisyonu tarafından fesih edilmiştir. İlçe hayvan pazarının her süreci Boğazlıyan Belediyesi tarafından takip edilmektedir. 16 Ağustos 2019 tarihinde ilçe hayvan pazarı kısmı tamamlama ihalesi yapılmıştır. Firmaya 30 gün süre verilmiş olup, söz konusu eksik betonlar ve rampalar tamamlanacaktır. Padoklar için ise ikinci bir tamamlama ihalesi yasal prosedürler tamamlandıktan sonra en kısa sürede yapılacak ve hayvan pazarı bölümü tamamlanacaktır.

Memleketimize gecenin bir yarısında çocuklarını, ailesini evinde bırakarak yollara düşerek rızkını aramaya gelen vatandaşlarımızın sorununu çözmek bizim önceliğimizdir’ diyerek, bilgi verdi.Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, hayvanlarını satmak üzere pazara getiren besicilerin, belediye personeli hakkındaki iddialarıyla ilgili olarak, ‘Boğazlıyan Belediyesi personeli hakkında söylenenleri şiddetle kınıyorum!’ diyerek, tepki verdi. Başkan Coşar, ‘Boğazlıyan Belediyesi personeli 20-25 yıllık çalışan tecrübeli, çalışkan, memleket sevdalısı ve mesai gözetmeksizin çalışan arkadaşlardan oluşmaktadır. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla, gönül belediyeciliği esaslı çalışan belediyemiz personeli her zaman vatandaşların hizmetinde ve yanında olacaktır’ ifadelerini kullandı.